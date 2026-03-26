Стармер признал, что Запад воюет на два фронта

ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несмотря на заверения о том, что Британия не участвует в войне с Ираном, в четверг заявил, что "ведется война на два фронта", указывая на конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.