13:49 26.03.2026
Стармер признал, что Запад воюет на два фронта
Стармер признал, что Запад воюет на два фронта
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несмотря на заверения о том, что Британия не участвует в войне с Ираном, в четверг заявил, что "ведется война на два... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Украина, Ближний Восток, Россия, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стармер признал, что Запад воюет на два фронта

Стармер: Запад воюет на два фронта - на Украине и против Ирана

© REUTERS / Brook MitchellПремьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне
© REUTERS / Brook Mitchell
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несмотря на заверения о том, что Британия не участвует в войне с Ираном, в четверг заявил, что "ведется война на два фронта", указывая на конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.
В четверг Стармер прибыл в Хельсинки для участия в саммите лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).
"Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт, и есть украинский конфликт. Сегодня я проведу переговоры с союзниками о том, что еще мы можем сделать. Конечно, будут обсуждаться расходы на оборону, а также обороноспособность", - заявил Стармер телеканалу Sky News.
Ранее Стармер утверждал, что Британия проводит на Ближнем Востоке только "оборонительные" операции и что Лондон не собирается втягиваться в широкий конфликт.
Москва ранее заявляла, что действия стран Запада и поставки оружия Украине не способствуют разрешению кризиса и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
"Ненавидеть Россию важнее". Новое заявление Стармера поразило журналиста
16 марта, 16:37
 
