Стармер признал, что Запад воюет на два фронта

ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несмотря на заверения о том, что Британия не участвует в войне с Ираном, в четверг заявил, что "ведется война на два фронта", указывая на конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.
"Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт, и есть украинский конфликт. Сегодня я проведу переговоры с союзниками о том, что еще мы можем сделать. Конечно, будут обсуждаться расходы на оборону, а также обороноспособность", - заявил Стармер телеканалу Sky News.
Ранее Стармер утверждал, что Британия проводит на Ближнем Востоке только "оборонительные" операции и что Лондон не собирается втягиваться в широкий конфликт.
Москва ранее заявляла, что действия стран Запада и поставки оружия Украине не способствуют разрешению кризиса и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.