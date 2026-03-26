В Вашингтоне закрыли станцию метро из-за вечерней речи Трампа на вокзале
01:29 26.03.2026
В Вашингтоне закрыли станцию метро из-за вечерней речи Трампа на вокзале
В Вашингтоне закрыли станцию метро из-за вечерней речи Трампа на вокзале
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Из-за запланированного на вечер выступления президента США Дональда Трампа в здании центрального вокзала Вашингтона одноименная станция метро Union Station закрыта для входа и выхода, несмотря на час-пик, сообщает столичное управление транспорта.
"Красная ветка: поезда временно следуют через станцию Union Station без остановки из-за специального мероприятия. Ожидаются задержки в обоих направлениях", - написало управление в соцсети X.
Из расписания президента, распространенного Белым домом, следует, что Трамп выступит с речью на ежегодном ужине Национального республиканского комитета конгресса (NRCC) в 19.20 (02.20 мск).
Ранее американские СМИ сообщали о масштабных приготовлениях в главном холле центрального вокзала Вашингтона, который был специально украшен для проведения торжественного ужина.
Как отмечают американские СМИ и, в частности, издание Punchbowl News, выступление Трампа на ежегодном ужине по сбору средств в пользу Республиканской партии станет ключевым этапом подготовки к промежуточным выборам в конгресс в ноябре. Ожидается, что президент представит план по сохранению республиканского большинства, сделав упор на защите границ и чистоте голосования.
