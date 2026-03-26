В конгрессе США заявили, что рассматривают ответный визит в Москву

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Члены конгресса США получили приглашение в Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем, заявила РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с парламентской делегации РФ.

"Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации конгресса с ответным визитом в будущем", - сообщила она агентству.