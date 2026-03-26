Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 26.03.2026 (обновлено: 17:16 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/ssha-2083096839.html
ВС США заявили, что не видят необходимости проведения ядерных испытаний
ВС США заявили, что не видят необходимости проведения ядерных испытаний
Вашингтон пока не видит необходимости в проведении дополнительных испытаний ядерных боеголовок, заявил в четверг глава Стратегического командования (STRATCOM)... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_991df9fde4f615271bb7c4f3a65ef4b3.jpg
https://ria.ru/20260326/iran-2082979932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_005de02bf56699b1c3e96b04570a7ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВС США заявили, что не видят необходимости проведения ядерных испытаний

Коррелл: США не видят необходимости проведения дополнительных ядерных испытаний

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Вашингтон пока не видит необходимости в проведении дополнительных испытаний ядерных боеголовок, заявил в четверг глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США Ричард Коррелл.
"В последнем письме, направленном в конгресс, говорилось, что у нас есть необходимые возможности и достаточный объем испытаний, чтобы быть уверенными в надежности и эффективности наших ядерных боеголовок", — сказал Коррелл в ходе слушаний в сенате США, отвечая на вопрос о необходимости проведения новых испытаний.
При этом глава Стратегического командования подчеркнул, что США внимательно следят за этой сферой и хотели бы сохранять готовность на случай, если когда-либо потребуется возобновить подобные испытания.
"Мы хотели бы быть в таком положении, чтобы, если нам понадобится возобновить какие-либо испытания, мы заранее это продумали и обладали необходимыми возможностями", — добавил он.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала