ВС США заявили, что не видят необходимости проведения ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Вашингтон пока не видит необходимости в проведении дополнительных испытаний ядерных боеголовок, заявил в четверг глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США Ричард Коррелл.

"В последнем письме, направленном в конгресс, говорилось, что у нас есть необходимые возможности и достаточный объем испытаний, чтобы быть уверенными в надежности и эффективности наших ядерных боеголовок", — сказал Коррелл в ходе слушаний в сенате США , отвечая на вопрос о необходимости проведения новых испытаний.

При этом глава Стратегического командования подчеркнул, что США внимательно следят за этой сферой и хотели бы сохранять готовность на случай, если когда-либо потребуется возобновить подобные испытания.