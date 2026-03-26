08:13 26.03.2026
Эксперт: ситуация вокруг Ирана показала, что Украина не приоритет для США
Эксперт: ситуация вокруг Ирана показала, что Украина не приоритет для США
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана показал, что США не рассматривают Украину как равноправного партнера и смещают приоритеты своей внешней политики, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky. Автор материала также посетовал, что Киев, несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с противовоздушной обороной от иранских БПЛА, все равно окажется без новых ракет для ЗРК Patriot. Агентство Bloomberg 10 марта сообщало, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
США продолжают направлять огромные ресурсы Украине, заявил замглавы госдепа
Вчера, 19:23
"Ситуация вокруг Ирана продемонстрировала, что для Вашингтона другие направления оказываются важнее, чем Украина", — отметил эксперт.
По его оценке, перераспределение внимания США связано с усилением напряженности на Ближнем Востоке, где затрагиваются стратегические интересы, включая энергетическую безопасность и региональное влияние. Он указывает, что в таких условиях ресурсы и дипломатическая активность Вашингтона перераспределяются.
Эксперт также считает, что подобная динамика отражает прагматичный подход американской политики, при котором приоритет отдается направлениям с более высокой степенью влияния на глобальные процессы. Это, по его мнению, снижает уровень вовлеченности США в украинскую повестку.
Хакер за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Российские хакеры взломали "цифровое сердце" Украины
Вчера, 20:50
Кроме того, Санджак отмечает, что такая переориентация может повлиять на позиции союзников США и восприятие Вашингтона как партнера.
По его мнению, это создает дополнительные риски для Киева в части политической и дипломатической поддержки.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
На Западе рассказали, что США предложили Ирану от отчаяния
06:25
 
