Эксперт: ситуация вокруг Ирана показала, что Украина не приоритет для США

АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана показал, что США не рассматривают Украину как равноправного партнера и смещают приоритеты своей внешней политики, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.

Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном , пишет чешское издание Lidovky. Автор материала также посетовал, что Киев , несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с противовоздушной обороной от иранских БПЛА, все равно окажется без новых ракет для ЗРК Patriot. Агентство Bloomberg 10 марта сообщало, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.

"Ситуация вокруг Ирана продемонстрировала, что для Вашингтона другие направления оказываются важнее, чем Украина", — отметил эксперт.

По его оценке, перераспределение внимания США связано с усилением напряженности на Ближнем Востоке, где затрагиваются стратегические интересы, включая энергетическую безопасность и региональное влияние. Он указывает, что в таких условиях ресурсы и дипломатическая активность Вашингтона перераспределяются.

Эксперт также считает, что подобная динамика отражает прагматичный подход американской политики, при котором приоритет отдается направлениям с более высокой степенью влияния на глобальные процессы. Это, по его мнению, снижает уровень вовлеченности США в украинскую повестку.

Кроме того, Санджак отмечает, что такая переориентация может повлиять на позиции союзников США и восприятие Вашингтона как партнера.

По его мнению, это создает дополнительные риски для Киева в части политической и дипломатической поддержки.