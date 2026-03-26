Спецоперация, 26 марта: армия России освободила Шевяковку

Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении, что сковывает их ротацию и вызывает недовольство среди украинских военных, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Грек". Как подчеркнул собеседник агентства, расчеты войск беспилотных систем 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю нанесли более тысячи ударов FPV-дронами по позициям, технике и живой силе ВСУ на харьковском направлении.