Спецоперация, 26 марта: армия России освободила Шевяковку

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли 1150 военнослужащих, 439 беспилотников, 81 единицу военной автомобильной техники, 23 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18 танков и других боевых бронированных машин.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 125 украинских беспилотников.
Успехи в зоне СВО
Расчеты дронов группировки РФ "Восток" заблокировали выходы и уничтожили сети опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" под прикрытием дронов-перехватчиков "Ёлка" уничтожил два снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Верум".
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении, что сковывает их ротацию и вызывает недовольство среди украинских военных, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Грек". Как подчеркнул собеседник агентства, расчеты войск беспилотных систем 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю нанесли более тысячи ударов FPV-дронами по позициям, технике и живой силе ВСУ на харьковском направлении.
Техника и боевики ВСУ ликвидированы на волчанском направлении в Харьковской области, соответствующее видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также в ходе проведённой аэроразведки операторами БПЛА выявлена и уничтожена САУ "Акация" ВСУ, замаскированная в капонире, добавил он.
"УБИМ" теперь у вооруженных сил
Инженерные войска Вооружённых сил России приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), которая объединяет качества нескольких видов такой техники, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Как отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, госкорпорация поставляет основную долю вооружения для нужд СВО и выполняет гособоронзаказ в полном объеме. По словам разработчиков, она призвана значительно повысить эффективность действий инженерных войск, в том числе на переднем крае, необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления.
Песков об украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Он добавил, что Россия продолжает СВО, чтобы минимизировать потенциал Киева для террористической деятельности. В заключении он сказал, что на переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный.
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Вчера, 12:48
Подлости ВСУ
Почти 8 тысяч мирных граждан погибли за четыре года от действий украинских вооруженных формирований, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что на сегодня это минимальные верифицированные показатели, которые по мере проведения следственных действий будут только возрастать. Посол подчеркнул, что всего формирования киевского режима с 2014 года убили и ранили на Донбассе не менее 42 тысяч мирных граждан.
Также ВСУ чужими руками пытались устроить теракт на военном аэродроме. По данным СК РФ, 53-летний житель Саратовской области, действуя по заданию спецслужб Украины, получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два ударных FPV-дрона, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА. Украинские кураторы обещали мужчине 1,5 миллиона рублей за совершение теракта путем атаки на военный аэродром. Его задержали сотрудники ФСБ, он полностью признал вину.
У рояля все тот же
Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности. Ранее Зеленский заявил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности. Кроме этого, Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и особенно - нехватку денег.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18