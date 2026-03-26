"Север" ударами FPV-дронов сковывает ротацию ВСУ на харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении, что сковывает их ротацию и вызывает недовольство среди украинских военных, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Грек".

Как подчеркнул собеседник агентства, расчеты войск беспилотных систем 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю нанесли более тысячи ударов FPV-дронами по позициям, технике и живой силе ВСУ на харьковском направлении.

"Ежедневное поражение и контроль позиций противника сковывает возможность перемещения и ротации боевиков, из-за чего растет недовольство в рядах ВСУ. Так же операторы FPV-дронов поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры при попытках доставить боеприпасы и продовольствие на позиции", - сказал "Грек".