https://ria.ru/20260326/spetsoperatsiya-2082974876.html
"Север" ударами FPV-дронов сковывает ротацию ВСУ на харьковском направлении
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении, что сковывает их... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662187_0:122:3016:1819_1920x0_80_0_0_57fd5f70c10d780e62da8c6040dc7db1.jpg
https://ria.ru/20260326/spetsoperatsiya-2082973395.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662187_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1255ae805d2ffc8562ec5c8074b90bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении, что сковывает их ротацию и вызывает недовольство среди украинских военных, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Грек".
Как подчеркнул собеседник агентства, расчеты войск беспилотных систем 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю нанесли более тысячи ударов FPV-дронами по позициям, технике и живой силе ВСУ на харьковском направлении.
"Ежедневное поражение и контроль позиций противника сковывает возможность перемещения и ротации боевиков, из-за чего растет недовольство в рядах ВСУ. Так же операторы FPV-дронов поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры при попытках доставить боеприпасы и продовольствие на позиции", - сказал "Грек".
Операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, вскрывая и уничтожая цели, отметил командир. По его словам, несмотря на попытки противника укрыться в лесопосадках и брошенных домах, удары наносятся с применением всей номенклатуры имеющихся боеприпасов.