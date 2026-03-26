Бойцы "Севера" в марте уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ
07:02 26.03.2026
Бойцы "Севера" в марте уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы "Севера" в марте уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем группировки войск РФ "Север" с начала марта уничтожили свыше 60 пунктов управления БПЛА ВСУ, а также точки запуска и оборудование противника, сообщил РИА Новости начальник группы огневого поражения с позывным "Карта".
"С начала марта специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" выявили и уничтожили более 60 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Кроме того, поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила противника", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что операторы-разведчики подразделения круглосуточно ведут наблюдение за закрепленными участками местности, выявляя позиции операторов БПЛА и районы подготовки беспилотников к применению. Приоритетной задачей, по его словам, остается обнаружение и уничтожение пунктов управления и точек взлета БПЛА противника в Харьковской области.
"Передача координат целей осуществляется в оперативном режиме с использованием штатных средств связи. Налаженные каналы передачи данных позволяют вести трансляцию обстановки в режиме реального времени и координировать действия расчетов. После подтверждения цели по ней наносится комплексное огневое поражение с применением артиллерии и ударных беспилотников, включая FPV-дроны", - добавил "Карта".
Он отметил, что уничтожение расчетов БПЛА, пунктов управления и инфраструктуры их применения позволяет снижать активность беспилотной авиации противника на харьковском направлении, а также уменьшать угрозу для мирного населения приграничных районов.
