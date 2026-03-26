Дроны группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" заблокировали выходы и уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

« "Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ Запорожской области … Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений", — рассказали там.

Как отметили в ведомстве, работа и взаимодействие были обеспечены отечественными средствами связи и управления, которые работали даже во время активного действия средств РЭБ противника.

"Уничтожение сети опорных пунктов позволило нашим подразделениям укрепить положение по переднему краю в Запорожской области", — резюмировали в Минобороны.

Запорожской области действует группировка "Восток". За минувшие сутки в зоне ее ответственности украинские боевики потеряли до 330 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийского орудия.