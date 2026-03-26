Зенитные расчеты "Центра" перехватили два снаряда HIMARS

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" под прикрытием дронов-перехватчиков "Ёлка" уничтожил два снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS … Для обеспечения безопасности зенитных расчетов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками "Ёлка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, после выполнения боевой задачи расчет ЗРК "Бук-М3" оперативно сменил огневую позицию, выполнив мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что позволило исключить возможность ответного удара.
"Зенитно-ракетные подразделения группировки войск "Центр" несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая надежное прикрытие передовых подразделений и важных объектов от средств воздушного нападения формирований ВСУ", - подытожили в ведомстве.