Зенитные расчеты "Центра" перехватили два снаряда HIMARS

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" под прикрытием дронов-перехватчиков "Ёлка" уничтожил два снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS … Для обеспечения безопасности зенитных расчетов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками "Ёлка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.