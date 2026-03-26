"Спартак" в овертайме обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии плей-офф
22:36 26.03.2026 (обновлено: 22:40 26.03.2026)
"Спартак" в овертайме обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии плей-офф
Хоккей, Спорт, Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Георгий Иванов, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Локомотив (Ярославль)
"Спартак" сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина против "Локомотива"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл в овертайме ярославский "Локомотив" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Локомотив
1 : 2
Спартак Москва
02:11 • Георгий Иванов
06:11 • Иван Морозов
(Михаил Мальцев)
Данил Пивчулин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Иван Морозов (47-я минута) и Данил Пивчулин (78). В составе хозяев шайбу забросил Георгий Иванов (43).
Для действующего обладателя Кубка Гагарина "Локомотива" этот матч стал 200-м в плей-офф КХЛ, для защитника "Спартака" Дмитрия Вишневского - 100-м.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча пройдут 28 и 30 марта в Москве.
По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" стал восьмым.
