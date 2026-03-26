Конфликт США и Ирана принял затяжной характер, заявил экс-советник Трампа

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Использование Соединенными Штатами нефти из стратегического резерва может свидетельствовать о затягивании конфликта с Ираном, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

"Эти резервы предназначены для использования только в условиях экстремального кризиса, потенциально — затяжной войны в Соединённых Штатах или по всему миру", - сказал Пападопулос.

По его мнению, имеющихся запасов может хватить лишь примерно на месяц или даже меньше.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Вашингтон планирует высвободить около 170 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва с последующим восполнением до 200 миллионов баррелей в течение года. При этом сроки начала поставок не уточнялись, а сама выдача таких объемов может занять около 120 дней.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив , страховщики повышают премии и пересматривают условия покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива : через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.