Хамитов оценил решение МОК о недопуске трансгендеров* к соревнованиям
Хамитов назвал решение МОК о недопуске трансгендеров к соревнованиям логичным
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Решение МОК о недопуске трансгендерных* спортсменов к женским соревнованиям выглядит логичным на фоне последних резонансных ситуаций в спорте, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Международный олимпийский комитет (МОК)
ввел новую политику в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины, сообщается на сайте организации.
"Решение МОК о недопуске трансгендерных* спортсменов к женским соревнованиям выглядит логичным на фоне последних резонансных ситуаций в спорте", - сказал Хамитов
.
Он напомнил о скандале вокруг боксерши Иман Хелиф
, когда вопросы к допуску спортсменки вызвали широкий общественный резонанс и поставили под сомнение принцип равных условий в женских дисциплинах.
Подобные случаи, по словам депутата, подрывают доверие как со стороны спортсменов, так и болельщиков.
"Спорт должен оставаться территорией честной конкуренции. Именно поэтому выработка чётких, прозрачных и единых правил - необходимый шаг для защиты женского спорта и сохранения авторитета международных соревнований", - добавил Хамитов.
При этом парламентарий подчеркнул, что речь не о дискриминации, а о соблюдении баланса между правами человека и принципом справедливости в профессиональном спорте.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России