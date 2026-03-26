Хамитов оценил решение МОК о недопуске трансгендеров* к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
22:12 26.03.2026
Хамитов оценил решение МОК о недопуске трансгендеров* к соревнованиям
Решение МОК о недопуске трансгендерных* спортсменов к женским соревнованиям выглядит логичным на фоне последних резонансных ситуаций в спорте, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Спорт, Амир Хамитов, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
Хамитов оценил решение МОК о недопуске трансгендеров* к соревнованиям

Хамитов назвал решение МОК о недопуске трансгендеров к соревнованиям логичным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Решение МОК о недопуске трансгендерных* спортсменов к женским соревнованиям выглядит логичным на фоне последних резонансных ситуаций в спорте, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую политику в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины, сообщается на сайте организации.
"Решение МОК о недопуске трансгендерных* спортсменов к женским соревнованиям выглядит логичным на фоне последних резонансных ситуаций в спорте", - сказал Хамитов.
Он напомнил о скандале вокруг боксерши Иман Хелиф, когда вопросы к допуску спортсменки вызвали широкий общественный резонанс и поставили под сомнение принцип равных условий в женских дисциплинах.
Подобные случаи, по словам депутата, подрывают доверие как со стороны спортсменов, так и болельщиков.
"Спорт должен оставаться территорией честной конкуренции. Именно поэтому выработка чётких, прозрачных и единых правил - необходимый шаг для защиты женского спорта и сохранения авторитета международных соревнований", - добавил Хамитов.
При этом парламентарий подчеркнул, что речь не о дискриминации, а о соблюдении баланса между правами человека и принципом справедливости в профессиональном спорте.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
