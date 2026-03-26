Невролог назвал главную ошибку при приеме снотворных

Девушка во время сна . Архивное фото

ТУЛА, 26 мар – РИА Новости. Снотворные препараты не помогают избавиться от бессонницы, они позволяют заснуть, но не улучшают качество сна, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

"Как бы это странно ни звучало, но нарушения сна не лечатся снотворными. Снотворные – это препараты, которые "выключают" организм, дают сон, но не улучшают его качество", - сказал специалист.

Собеседник агентства заметил, что существуют ситуации острого возникновения бессонницы, когда появляется потребность в снотворных препаратах, но они встречаются достаточно редко.