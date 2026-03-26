Слуцкий не получил визу для поездки в США - РИА Новости, 26.03.2026
13:00 26.03.2026 (обновлено: 13:55 26.03.2026)
Слуцкий не получил визу для поездки в США
Слуцкий не получил визу для поездки парламентской делегации в США

© РИА Новости / Алексей Никольский
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что США не выдали ему визу для поездки в составе российской парламентской делегации.
"Я, как всегда, не получил визу, как и на последние три Генассамблеи ООН", — сказал политик журналистам.
Российская парламентская делегация прилетела в США накануне вечером. Как сообщало посольство в Вашингтоне, на сегодня запланирована встреча с представителями конгресса, а на 27 марта — с делегацией федерального правительства.
Слуцкий уточнил, что в делегацию вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова.
Перед вылетом они получили основные установки от президента Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал реанимацию российско-американских отношений отвечающей интересам обеих стран, а диалог парламентариев — важным и нужным.
