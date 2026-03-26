В Минобороны рассказали, как проходит слаживание войск беспилотных систем
14:21 26.03.2026
В Минобороны рассказали, как проходит слаживание войск беспилотных систем
В Минобороны рассказали, как проходит слаживание войск беспилотных систем

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие, недавно начавшие службу в войсках беспилотных систем, после трёх месяцев подготовки проходят боевое слаживание на полигоне, в ходе которого учатся совместно штурмовать опорные пункты противника, эвакуировать раненых и оказывать первую помощь, сообщили в Минобороны РФ.
На одном из полигонов Московского военного округа проводится боевое слаживание подразделений войск беспилотных систем, завершивших подготовку на базе учебного центра МВО. Это мероприятие проходит для роты наземных робототехнических комплексов и роты беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Ранее бойцы прошли трёхмесячный курс подготовки.
"В ходе боевого слаживания военнослужащие отрабатывают комплексные задачи по совместным действиям на поле боя: элементы штурма укрепленных опорных пунктов условного противника, эвакуацию раненого и оказание первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие совершенствуют навыки работы на средствах связи и радиоэлектронной борьбы, уклонения от БПЛА, преодолению минно-взрывных заграждений. На полигоне военнослужащие применяют наземные робототехнические комплексы "Курьер" и FPV-дроны.
В военном ведомстве объяснили, что за счёт комплексного подхода к организации занятий удаётся значительно сократить время, за которое военнослужащие получают необходимые в зоне спецоперации навыки. Основной упор в подаче материала при этом делается на практическое применение полученных знаний, подчеркнули в МО РФ.
"Здесь в комплексе всё происходит, то есть, управление, ремонт, знания ТТХ, знание электроники, знание радиоволн. Довольно-таки большой спектр знаний у операторов. Поэтому они ценятся", - рассказал инструктор с позывным "Путник", видеоролик с которым опубликовало Минобороны РФ.
Он добавил, что после прохождения курса подготовки в учебном центре МВО боец может собрать "хоть птичку, хоть танк".
