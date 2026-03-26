Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Петр Складчиков скончался на 76-м году жизни, сообщили в Малом театре.

"В Малый театр пришла скорбная весть – сегодня не стало всеми любимого актера, заслуженного артиста России Петра Даниловича Складчикова... Приносим глубочайшие соболезнования родным и друзьям Петра Даниловича, скорбим вместе с ними", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как отметили в театре, Складчиков был настоящим мастером эпизода, а любой его выход в спектакле оставлял у зрителей запоминающийся образ.

"Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть. Более 90 ролей сыграл Петр Складчиков на сцене Малого театра и не мыслил жизни без родной сцены", - добавляется в сообщении.