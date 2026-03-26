Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:02 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/skladchikov-2083045611.html
Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Заслуженный артист России Петр Складчиков скончался на 76-м году жизни, сообщили в Малом театре. РИА Новости, 26.03.2026
культура
россия
малый театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083044894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68ef42e61a6716d01b02905f7638cf1a.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083044894_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6df431439228ff7b44067c77116fcd56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малый театр
Культура, Россия, Малый театр
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Петр Складчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Петр Складчиков скончался на 76-м году жизни, сообщили в Малом театре.
Малый театр пришла скорбная весть – сегодня не стало всеми любимого актера, заслуженного артиста России Петра Даниловича Складчикова... Приносим глубочайшие соболезнования родным и друзьям Петра Даниловича, скорбим вместе с ними", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как отметили в театре, Складчиков был настоящим мастером эпизода, а любой его выход в спектакле оставлял у зрителей запоминающийся образ.
"Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть. Более 90 ролей сыграл Петр Складчиков на сцене Малого театра и не мыслил жизни без родной сцены", - добавляется в сообщении.
О дате и месте прощания сообщат позднее, уточнили в театре.
 
КультураРоссияМалый театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала