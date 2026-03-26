После инцидента в челябинской школе возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар - РИА Новости. Уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг возбуждены по факту инцидента в школе Челябинска, где ученик напал на одноклассницу, сообщило региональное СУ СК РФ.