Число социальных сирот в Новгородской области снижается

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области Губернатор Новгородской области Александр Дронов и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Число социальных сирот в Новгородской области снизилось на 44,5%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дронова.

Уточняется, что вопросы развития системы профилактики социального сиротства в регионе обсуждались на встрече Дронова с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"По последним данным, в Новгородской области на 44,5% уменьшилось число детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась на 23,5%", - говорится в сообщении.

Львова-Белова работает в четверг в Новгородской области, принимает участие в стратегической сессии "Семья на первом месте: межведомственное взаимодействие". Она отметила, что стратсессия проводится в Великом Новгороде не случайно: в ней принимают участие представители 29 регионов, и важно представить им положительный опыт.

"Новгородской области есть, что показать, о чем рассказать – то, что нарабатывалось годами и то, что вы сумели преобразовать за то короткое время, когда мы с вами начали работать над сокращением социального сиротства. Продолжим вместе внедрять семьесберегающие практики", – подчеркнула Львова-Белова.

Дронов поблагодарил Львову-Белову за внимание и поддержку. По словам главы региона, все рекомендации по итогам всероссийской инспекции системы профилактики 2024 года выполнены. Число родителей, восстановленных в своих правах, увеличивается: в 2024 году это смогли сделать два человека, в 2025 году – восемь.

Губернатор рассказал, что для временного проживания пациентов, которые хотят пройти социальную реабилитацию, добавлено 12 мест в социальном общежитии областного диспансера "Катарсис". Дети этих родителей направляются в Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство". Оба учреждения расположены в Великом Новгороде. Таким образом, ребенок может посещать образовательные организации, а родитель – проходить лечение и реабилитацию. При этом у них есть возможность встречаться, поддерживать отношения.

"Создан ресурсный центр по методическому сопровождению деятельности спецучреждений для несовершеннолетних и работает служба профилактики отказов от новорожденных. Это уже дает результаты: в 2025 году число отказов сократилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом", – сообщил губернатор.