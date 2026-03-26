Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
19:32 26.03.2026 (обновлено: 19:55 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/sirota-2083129753.html
Число социальных сирот в Новгородской области снижается
Число социальных сирот в Новгородской области снизилось на 44,5%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дронова. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T19:32:00+03:00
2026-03-26T19:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083132700_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_069fa1bd240e7f385e7d0b86d9ae3dae.jpg
https://ria.ru/20260323/nizhegorodtsy-2082428124.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083132700_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_5de099d298f8bc018280c99b7af8825a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дронов: число социальных сирот в Новгородской области снижается

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Александр Дронов и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Число социальных сирот в Новгородской области снизилось на 44,5%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дронова.
Уточняется, что вопросы развития системы профилактики социального сиротства в регионе обсуждались на встрече Дронова с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"По последним данным, в Новгородской области на 44,5% уменьшилось число детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась на 23,5%", - говорится в сообщении.
Львова-Белова работает в четверг в Новгородской области, принимает участие в стратегической сессии "Семья на первом месте: межведомственное взаимодействие". Она отметила, что стратсессия проводится в Великом Новгороде не случайно: в ней принимают участие представители 29 регионов, и важно представить им положительный опыт.
"Новгородской области есть, что показать, о чем рассказать – то, что нарабатывалось годами и то, что вы сумели преобразовать за то короткое время, когда мы с вами начали работать над сокращением социального сиротства. Продолжим вместе внедрять семьесберегающие практики", – подчеркнула Львова-Белова.
Дронов поблагодарил Львову-Белову за внимание и поддержку. По словам главы региона, все рекомендации по итогам всероссийской инспекции системы профилактики 2024 года выполнены. Число родителей, восстановленных в своих правах, увеличивается: в 2024 году это смогли сделать два человека, в 2025 году – восемь.
Губернатор рассказал, что для временного проживания пациентов, которые хотят пройти социальную реабилитацию, добавлено 12 мест в социальном общежитии областного диспансера "Катарсис". Дети этих родителей направляются в Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство". Оба учреждения расположены в Великом Новгороде. Таким образом, ребенок может посещать образовательные организации, а родитель – проходить лечение и реабилитацию. При этом у них есть возможность встречаться, поддерживать отношения.
"Создан ресурсный центр по методическому сопровождению деятельности спецучреждений для несовершеннолетних и работает служба профилактики отказов от новорожденных. Это уже дает результаты: в 2025 году число отказов сократилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом", – сообщил губернатор.
Участие Новгородской области во всероссийском конкурсе Центров новых возможностей, который был организован благотворительным фондом "Страна для детей", позволило в 2025 году получить грант. На его средства открыт кризисный центр для семей с детьми "Под Крылом". Он решает проблемы, связанные с недостатком социальной и психологической поддержки семей, способствует их сплочению путем организации совместного и активного досуга. В 2025 году участниками таких мероприятий стали 250 человек.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала