"Радио Судного дня" передало новый сигнал

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сигнал "Шмон" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

В среду станция передала один сигнал "Ародуст".

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".