Шохин: российским компаниям стоит рассчитывать на глобальное урегулирование

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским компаниям следует рассчитывать на глобальное урегулирование конфликтов, в том числе и украинского, с последующим снятием санкций, но прежде всего надо полагаться на себя и повышать производительность, высказал мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса.