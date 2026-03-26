Шохин: российским компаниям стоит рассчитывать на глобальное урегулирование

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским компаниям следует рассчитывать на глобальное урегулирование конфликтов, в том числе и украинского, с последующим снятием санкций, но прежде всего надо полагаться на себя и повышать производительность, высказал мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса.
В четверг Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре "Россия". Встреча с бизнесом началась после пленарного заседания съезда и продлилась около двух часов.
“Надо рассчитывать на, может быть, глобальное урегулирование, в том числе и в контексте украинского кризиса, и последующее снятие санкций. Но самое главное - рассчитывать на себя, на рост производительности, на защиту и продвижение своих интересов, в том числе за рубежом”, - сказал Шохин журналистам.
Он также рассказал, что Путин поделился мыслями об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке в ближайшие 3-4 недели, и поэтому сверхприбыль Минфина и российских компаний не будет долгой.
