РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным, заявил Шохин - РИА Новости, 26.03.2026
11:43 26.03.2026 (обновлено: 14:01 26.03.2026)
РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным, заявил Шохин
РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным, заявил Шохин - РИА Новости, 26.03.2026
РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным, заявил Шохин
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обсудить регулирование искусственного интеллекта (ИИ) на встрече с президентом России... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:43:00+03:00
2026-03-26T14:01:00+03:00
технологии, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Технологии, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным, заявил Шохин

Шохин: РСПП хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обсудить регулирование искусственного интеллекта (ИИ) на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава организации Александр Шохин.
Ежегодный съезд РСПП проходит 26 марта. Путин планирует принять участие в съезде, сообщало 22 марта ИС "Вести".
"У нас планируется и дискуссия на эту тему, как в открытой части, так и после съезда, во время встречи президента с лидерами РСПП и еще компаний России. Мы тоже эту тему затронем", - прокомментировал Шохин в кулуарах съезда РСПП тему регулирования ИИ.
Шохин отметил, что очень важно чересчур не зарегулировать сферу ИИ, чтобы она развивалась.
"С другой стороны, очень важно, чтобы действительно были какие-то рамки использования искусственного интеллекта, которые, в том числе, какие-то этические и прочие нормы не будут нарушать. Ну и самое главное, не допустить бунта машин", - резюмировал Шохин.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ТехнологииРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
