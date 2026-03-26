В Красноярском крае разработали план мероприятий по поддержке семьи - РИА Новости, 26.03.2026
09:32 26.03.2026
В Красноярском крае разработали план мероприятий по поддержке семьи
2026-03-26T09:32:00+03:00
В Красноярском крае разработали план мероприятий по поддержке семьи

АСИ и Красноярский край разработали инициативы по поддержке семьи и рождаемости

Красноярск. Архивное фото
Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и власти Красноярского края разработали план мероприятий, направленных на поддержку семьи, рождаемости и многодетности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Инициативы по укреплению института семьи представили участники проектно-аналитической сессии "Поддержка семьи, рождаемости и многодетности в Красноярском крае". Презентация состоялась в Национальном центре "Россия" на Енисее во время заседания совета по улучшению качества жизни населения в регионе.
Участники разработали план мероприятий, в котором обозначили конкретные меры, сроки их реализации, целевые аудитории, ответственных исполнителей и ожидаемый эффект.
"Мы разобрали десять направлений семейной ориентированности в различных сферах – от образования, культуры и здравоохранения до транспорта, жилищного строительства и благоустройства. Сейчас в нашем плане почти 300 конкретных мероприятий", - сказал заместитель директора направления "Социальные проекты" – директор Дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин.
Он отметил, что любая поддержка семьи – материальная поддержка, льготы, возможности – должна увеличиваться с увеличением числа детей.
По словам губернатора края Михаила Котюкова, красноярский принцип семейноцентричности должен быть реализован во всех государственных программах.
"Красноярский край – лидер среди регионов Сибири по количеству многодетных семей, но этот потенциал не бесконечен. Многодетную семью нужно поддерживать в качестве приоритета в различных государственных решениях. Есть ряд идей, как создать для многодетных семей зеленые коридоры, отдельные окна в наших учреждениях", - сказал глава региона.
Сегодня в крае более 50 тысяч многодетных семей. В последние годы их число стабильно увеличивалось. Во многом этого удалось добиться благодаря действующим мерам поддержки и национальному проекту "Семья". Участники проектно-аналитической сессии выработали ряд предложений, направленных на сохранение стабильно большого числа таких семей в крае.
Котюков поручил профильным ведомствам проработать вопрос о внесении инициатив в действующие государственные программы.
