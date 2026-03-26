00:24 26.03.2026
Конгрессвумен Луна призвала Зеленского к заключению мирной сделки с Россией
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского пойти на заключение сделки с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на... РИА Новости, 26.03.2026
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского пойти на заключение сделки с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на Украине.
"Пора заключать мирную сделку, Владимир Зеленский", - написала Луна в соцсети X.
Марк Рютте и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Сделки не будет!" в Киеве высказались после слов Рютте о Зеленском
24 марта, 04:46
Пост в соцcети X конгрессвумен Луны стал реакцией на заявление Зеленского в интервью агентству Рейтер, согласно которому США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Приближению соглашения по Украине мешает позиция Зеленского, считают в ГД
Вчера, 15:46
 
