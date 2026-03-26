Стало известно, чему будет посвящена капитанская повязка сборной России

КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Никарагуа будет посвящена Году единства народов страны, передает корреспондент РИА Новости.

Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры - 19:30 мск.

Капитанскую повязку на игру во время предматчевой пресс-конференции представил вратарь национальной команды и французского "ПСЖ" Матвей Сафонов. На ней изображены памятник Минину и Пожарскому, логотип Российского футбольного союза, а также надпись "Год единства народов России" и цифра 2026.