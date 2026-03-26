Стало известно, чему будет посвящена капитанская повязка сборной России
Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Никарагуа будет посвящена Году единства народов страны, передает корреспондент РИА РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Капитанская повязка сборной России посвящена Году единства народов РФ
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Никарагуа будет посвящена Году единства народов страны, передает корреспондент РИА Новости.
Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры - 19:30 мск.
Капитанскую повязку на игру во время предматчевой пресс-конференции представил вратарь национальной команды и французского "ПСЖ" Матвей Сафонов. На ней изображены памятник Минину и Пожарскому, логотип Российского футбольного союза, а также надпись "Год единства народов России" и цифра 2026.
В ноябре 2025 года в матчах против сборных Чили и Перу, которые прошли в Санкт-Петербурге и Сочи, капитанские повязки были посвящены городу-герою Ленинграду и Олимпийским играм 2014 года.