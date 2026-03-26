https://ria.ru/20260326/sbornaya-2083118607.html
Три футболиста сборной России пропускают тренировку перед игрой с Никарагуа
Футболисты сборной России Максим Глушенков, Данил Круговой и Иван Обляков не принимают участия в тренировке накануне матча с командой Никарагуа, передает... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T18:29:00+03:00
футбол
валерий карпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007309004_0:184:2807:1763_1920x0_80_0_0_8cb781afc01dac6bc42a49271e2242d9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007309004_92:0:2737:1984_1920x0_80_0_0_0b93df6b64d63694cd3401ddb416fefc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глушенков, Круговой и Обляков пропускают тренировку сборной России перед матчем
КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России Максим Глушенков, Данил Круговой и Иван Обляков не принимают участия в тренировке накануне матча с командой Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Команда Валерия Карпина прибыла в Краснодар в понедельник и расположилась на базе одноименного футбольного клуба в Четуке (Адыгея).
Накануне матча с соперником из Никарагуа российские футболисты проводят тренировку на домашней арене "Краснодара". Глушенков, Круговой и Обляков на занятии отсутствуют.
Ранее стало известно, что защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев и хавбек московского "Локомотива" Алексей Батраков пропустят мартовский сбор и игры из-за медицинских показаний.
В следующем товарищеском матче сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Мали 31 марта.