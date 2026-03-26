Три футболиста сборной России пропускают тренировку перед игрой с Никарагуа

КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России Максим Глушенков, Данил Круговой и Иван Обляков не принимают участия в тренировке накануне матча с командой Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Команда Валерия Карпина прибыла в Краснодар в понедельник и расположилась на базе одноименного футбольного клуба в Четуке (Адыгея).

Накануне матча с соперником из Никарагуа российские футболисты проводят тренировку на домашней арене "Краснодара". Глушенков, Круговой и Обляков на занятии отсутствуют.

Ранее стало известно, что защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев и хавбек московского "Локомотива" Алексей Батраков пропустят мартовский сбор и игры из-за медицинских показаний.