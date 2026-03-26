ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области, сообщил ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России , МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.", - говорится в сообщении.

Установлено, что россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины и "по заданию куратора изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор".

"По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления", - отметили в ФСБ

В ведомстве подчеркнули, что после выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.

ФСБ вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.