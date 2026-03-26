ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове
11:46 26.03.2026 (обновлено: 11:56 26.03.2026)
ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове
ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове - РИА Новости, 26.03.2026
ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове
Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:46:00+03:00
2026-03-26T11:56:00+03:00
происшествия, россия, украина, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Украина, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове

ФСБ задержала агента Киева, готовившего запуск БПЛА по саратовскому аэродрому

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.", - говорится в сообщении.
Установлено, что россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины и "по заданию куратора изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор".
"По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления", - отметили в ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что после выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.
ФСБ вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.
"Как показывает практика реализации российскими спецслужбами правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности", - заключили в ФСБ РФ.
ПроисшествияРоссияУкраинаСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
