ФСБ задержала агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Саратове
Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:46:00+03:00
ФСБ задержала агента Киева, готовившего запуск БПЛА по саратовскому аэродрому
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России
, МВД России и Росгвардией
предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины
террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области
при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.", - говорится в сообщении.
Установлено, что россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины и "по заданию куратора изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор".
"По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления", - отметили в ФСБ
.
В ведомстве подчеркнули, что после выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.
ФСБ вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.
"Как показывает практика реализации российскими спецслужбами правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности", - заключили в ФСБ РФ.