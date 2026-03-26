Россиянам рассказали, как самозанятому получить оплачиваемый больничный

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Самозанятый может получить оплачиваемый больничный, если добровольно застрахует себя и будет шесть месяцев уплачивать взносы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов.

"С 2026 года у самозанятых появилась возможность добровольно страховать себя на случай временной нетрудоспособности. Новый механизм позволяет гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, оформлять оплачиваемые больничные наравне с сотрудниками, работающими по найму", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, чтобы стать участником программы, нужно подать заявление онлайн через приложение "Мой налог" или портал "Госуслуги". Сделать это можно и лично, обратившись в одну из клиентских служб Социального фонда России . Самозанятый сам определяет базовую страховую сумму для расчета пособия: 35 000 или 50 000 рублей. От выбранного варианта зависят и размер взноса, и будущие выплаты.

"При выборе страховой суммы 35 000 рублей платеж составит 1 344 рубля в месяц (или 16 128 рублей в год), при 50 000 рублей - 1 920 рублей в месяц (23 040 рублей в год). Взносы можно перечислять ежемесячно либо единовременно за год. Страховые суммы индексируются пропорционально росту МРОТ. Дополнительный плюс - периоды добровольных отчислений входят в страховой стаж, а значит, влияют на размер будущей пенсии", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает спустя шесть месяцев после единовременного внесения годового взноса или непрерывной уплаты ежемесячных взносов. В первый год участия в программе выплата составит 70% от страховой суммы, после 12 месяцев - 100%. Учитывается и общий страховой стаж, в том числе работа по найму в прошлом.

"Если самозанятый непрерывно перечисляет взносы в течение 18 месяцев и не обращается за выплатой, ежемесячный платеж снижается на 10%, а после 24 месяцев - на 30%. Льготный тариф сохраняется до наступления страхового случая", - подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе добавили, что число самозанятых в Москве стабильно растет: за прошлый год их стало больше почти на 20% и к началу 2026 года достигло 2,26 миллиона человек. Это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.