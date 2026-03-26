Почему самолеты не летают над Тибетом и Антарктидой

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Если открыть карту полетов дальнемагистральных рейсов, можно заметить странную закономерность. Маршруты из Лондона в Дели, из Дубая в Сеул или из Франкфурта в Шанхай выглядят не прямыми линиями, а причудливыми кривыми, которые огибают определенную область на карте.

Какую территорию они огибают и почему?

Риск очевиден и реален

Тибетское нагорье, самое высокое плато на Земле, остается зоной, которую коммерческая авиация предпочитает облетать стороной. И на это есть несколько веских причин, которые делают полет над этими горами настоящим вызовом для техники и экипажа.

Тибет возвышается в среднем на 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Для сравнения: большинство европейских горнолыжных курортов расположены на высоте около двух тысяч метров, а высочайшая вершина Альп, Монблан, достигает 4,808 тысячи метров.

На границе с Непалом стоит Эверест — 8849 метров. Еще восемь из четырнадцати "восьмитысячников" планеты расположены в Гималаях и Каракоруме, окружающих плато. Более ста вершин превышают отметку 7200 метров. Это целый архипелаг каменных колоссов, уходящий в стратосферу.

Самолеты обычно летают на высоте 9000-12000 метров. Теоретически это означает, что все самые высокие пики можно было бы пролететь по прямой, сэкономив время, топливо и деньги. Но на практике маршруты прокладывают иначе

Проблема в том, что при стандартном маршруте риск оказаться к горе ближе, чем это предусмотрено нормами безопасности, вполне реален, особенно при навигационных отклонениях или ошибках.

Если в салоне самолета падает давление, пилоты обязаны немедленно снизиться до высоты, где воздух пригоден для дыхания, — это около трех-четырех тысяч метров. А при отказе одного двигателя самолет по инструкции также снижается примерно на две —шесть тысяч метров. Над равниной это безопасно. Но над Тибетом при такой потере высоты неизбежно столкновение с горными вершинами.

Кроме того, процедуры аварийной посадки требуют ровной площадки. На Тибетском плато посадочных полос почти нет. Единственный международный аэропорт есть в Лхасе, на высоте 3,569 тысячи метров. И в случае экстренной ситуации не факт, что на него можно будет рассчитывать.

Воздушные волны и турбулентность

Над плато происходит нечто невероятное. Мощные воздушные потоки, сталкивающиеся с Гималаями, порождают один из наиболее турбулентных районов воздушного пространства на Земле. Горные волны могут резко бросить самолет вниз на сотни метров.

Когда мощный воздушный поток встречает горный хребет, он поднимается вверх, перехлестывает через вершину и начинает "волноваться" с подветренной стороны, как волны за камнем в ручье.

Эти горные волны могут распространяться вверх до 25 километров и создавать резкие вертикальные потоки со скоростью до 30 метров в секунду. Зимой, когда над плато дуют особенно сильные ветры, зоны экстремальной турбулентности могут охватывать сотни километров. Самолет, попавший в такой поток над горным рельефом, оказывается в ситуации, где любая потеря высоты означает столкновение с землей.

Антарктида

Еще одна запретная зона для авиации — Антарктида . Летать над самым холодным материком нельзя ни военным, ни гражданским лайнерам. В 1959 году между странами был составлен договор о том, что Антарктида будет использоваться исключительно в мирных исследовательских целях и не будет принадлежать никакому государству.

С тех пор материк стал демилитаризованной зоной, где нет военных сооружений, запрещено выполнение военных маневров и содержание вооруженных сил. Воздушное пространство, как и морское, исключением не является.