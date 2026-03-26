Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
"Роза Галямовна – светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Ее уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре. Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке, будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении федерации.
Салихова была двукратной олимпийской чемпионкой (1968, 1972), а также чемпионкой мира, Европы и обладательницей Кубка мира. Также на ее счету шесть чемпионских титулов в СССР и семь побед в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В 2014 году Салихова была введена в Международный зал славы волейбола в США.