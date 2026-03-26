Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
12:30 26.03.2026 (обновлено: 12:46 26.03.2026)
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова
Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T12:30:00+03:00
2026-03-26T12:46:00+03:00
волейбол
спорт
всероссийская федерация волейбола (вфв)
РИА Новости Спорт
спорт, всероссийская федерация волейбола (вфв)
Волейбол, Спорт, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Салихова умерла на 82-м году жизни

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
"Роза Галямовна – светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Ее уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре. Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке, будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении федерации.
Салихова была двукратной олимпийской чемпионкой (1968, 1972), а также чемпионкой мира, Европы и обладательницей Кубка мира. Также на ее счету шесть чемпионских титулов в СССР и семь побед в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В 2014 году Салихова была введена в Международный зал славы волейбола в США.
 
ВолейболСпортВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)
 
