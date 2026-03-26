Сафонов рассказал о большом давлении перед матчем с Никарагуа

КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь сборной России по футболу и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что ощущает большое давление во время игры за национальную команду.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.

"Тут на меня большое давление. Я понимаю, что многие придут посмотреть на меня. Придут мои родные. Нельзя ударить в грязь лицом", - заявил Сафонов на пресс-конференции.

"Мне нравится играть с Александром (во Франции). У нас были интересные матчи. В лицо он мне ничего не сказал (что Головину надоело уже встречаться с Сафоновым)", - добавил спортсмен.