Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России на матч против Никарагуа

КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против команды Никарагуа.

Встреча пройдет в пятницу в Краснодаре и начнется в 19:30.

"Выйдет (Сафонов) точно в стартовом составе, а дальше посмотрим", - заявил Карпин на пресс-конференции.

"Тут великолепные условия для проведения сбора и матча. Спасибо большое Сергею Николаевичу (Галицкому - президенту "Краснодара"). Надеемся, что завтра стадион заполнится", - добавил главный тренер сборной России.