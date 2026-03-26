Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/rubio-2083151700.html
Рубио заявил, что его не беспокоит, как его встретят главы МИД G7
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не беспокоит, какой прием ему окажут союзники по G7 на министерской встрече группы, отметив, что они должны быть... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
https://ria.ru/20260326/rubio-2083145110.html
https://ria.ru/20260326/ssha-2083058818.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рубио заявил, что его не беспокоит, как его встретят главы МИД G7

© AP Photo / Mandel NganГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не беспокоит, какой прием ему окажут союзники по G7 на министерской встрече группы, отметив, что они должны быть рады его визиту.
Главы МИД стран G7 соберутся во Франции в пятницу. К заседанию присоединятся глава евродипломатии Кая Каллас, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Южной Кореи и Украины.
"Я не беспокоюсь об этом (какой прием мне окажут союзники - ред.). Я делаю это от имени Соединенных Штатов Америки. Я с нетерпением жду встречи с ними. Я не знаю, какой прием меня там ожидает. Думаю, они должны быть рады тому, что я сейчас еду (туда - ред.)", - сказал Рубио журналистам перед вылетом во Францию.
На последовавшее за этим замечание журналиста о том, что союзники Штатов недовольны происходящим в Иране и ситуацией вокруг Ормузского пролива, Рубио ответил, что радовать участников G7 не входит в его обязанности.
"Повторюсь, я там не для того, чтобы делать их счастливыми. Я лично хорошо лажу со всеми ними. Мы очень осторожно работаем с этими правительствами, но люди, которых я хочу сделать довольными, - это граждане Соединенных Штатов", - подчеркнул госсекретарь.
Конфликт на Ближнем Востоке, как ожидается, будет одной из главных тем встречи во Франции. По заявлению французского МИД, министры будут искать пути для переговоров с целью деэскалации ситуации. Среди насущных вопросов в рамках проблематики - возобновление движения по морским путям, обеспечение безопасности гражданского населения и вопрос ядерной программы Ирана.
В ходе встречи Франция выступит с инициативой по созданию Банка реконструкции и развития Ближнего Востока и объявит о механизмах улучшения координации реформы миротворческих операций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала