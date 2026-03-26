Рубио заявил, что его не беспокоит, как его встретят главы МИД G7

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не беспокоит, какой прием ему окажут союзники по G7 на министерской встрече группы, отметив, что они должны быть рады его визиту.
Главы МИД стран G7 соберутся во Франции в пятницу. К заседанию присоединятся глава евродипломатии Кая Каллас, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Южной Кореи и Украины.
"Я не беспокоюсь об этом (какой прием мне окажут союзники - ред.). Я делаю это от имени Соединенных Штатов Америки. Я с нетерпением жду встречи с ними. Я не знаю, какой прием меня там ожидает. Думаю, они должны быть рады тому, что я сейчас еду (туда - ред.)", - сказал Рубио журналистам перед вылетом во Францию.
На последовавшее за этим замечание журналиста о том, что союзники Штатов недовольны происходящим в Иране и ситуацией вокруг Ормузского пролива, Рубио ответил, что радовать участников G7 не входит в его обязанности.
"Повторюсь, я там не для того, чтобы делать их счастливыми. Я лично хорошо лажу со всеми ними. Мы очень осторожно работаем с этими правительствами, но люди, которых я хочу сделать довольными, - это граждане Соединенных Штатов", - подчеркнул госсекретарь.
Конфликт на Ближнем Востоке, как ожидается, будет одной из главных тем встречи во Франции. По заявлению французского МИД, министры будут искать пути для переговоров с целью деэскалации ситуации. Среди насущных вопросов в рамках проблематики - возобновление движения по морским путям, обеспечение безопасности гражданского населения и вопрос ядерной программы Ирана.
В ходе встречи Франция выступит с инициативой по созданию Банка реконструкции и развития Ближнего Востока и объявит о механизмах улучшения координации реформы миротворческих операций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.