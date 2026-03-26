Рубио заявил, что его не беспокоит, как его встретят главы МИД G7

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не беспокоит, какой прием ему окажут союзники по G7 на министерской встрече группы, отметив, что они должны быть рады его визиту.

"Повторюсь, я там не для того, чтобы делать их счастливыми. Я лично хорошо лажу со всеми ними. Мы очень осторожно работаем с этими правительствами, но люди, которых я хочу сделать довольными, - это граждане Соединенных Штатов", - подчеркнул госсекретарь.