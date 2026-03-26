МВД объявило в розыск бывшего спецкора "Коммерсанта"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего специального корреспондента газеты "Коммерсант" Владимира Соловьева по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Соловьева в базе розыска.

