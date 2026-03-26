08:09 26.03.2026
ВС России приняли на вооружение новую УБИМ, сообщили в "Ростехе"
ВС России приняли на вооружение новую УБИМ, сообщили в "Ростехе"
Инженерные войска Вооружённых сил России приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину, которая объединяет качества нескольких видов такой РИА Новости, 26.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУниверсальная бронированная инженерная машина (УБИМ)
Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Инженерные войска Вооружённых сил России приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину, которая объединяет качества нескольких видов такой техники, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) разработки и производства концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") принята на вооружение инженерными войсками Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по совокупности характеристик УБИМ не имеет аналогов. Она объединяет функции сразу трех машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, госкорпорация поставляет основную долю вооружения для нужд СВО и выполняет гособоронзаказ в полном объеме. При этом процесс разработки новых образцов техники не прекращается.
"Принятие УБИМ на вооружение подтверждает потребность армии в таких машинах - проходимых, мощных, хорошо защищенных. Добавлю, что за последнее время "Уралвагонзавод" также передал Минобороны России инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все это - современные инженерные средства, которые помогают приблизить победу", - сказал Оздоев.
На "Уралвагонзаводе", в свою очередь, отметили, что расширить линейку продукции позволили отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевых машин в войска. При разработке УБИМ был учтен опыт участия подобной техники в различных конфликтах. УБИМ, по словам разработчиков, призвана значительно повысить эффективность действий инженерных войск, в том числе на переднем крае, она необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления.
УБИМ может прокладывать колонные пути, устраивать съезды и выезды на крутых берегах рек и оврагов, расчищать дороги от снега и прокладывать пути по снежной целине, в том числе на радиоактивно зараженной местности. Также машина проделывает проходы в каменных и лесных завалах, засыпает рвы, воронки, овраги и другие препятствия, валит деревья, укладывает дорожное покрытие для проезда техники по труднопроходимым участкам местности.
УБИМ разработана на базе танка Т-90М "Прорыв", она оснащена двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, а её экипаж состоит из командира, механика-водителя и трех саперов.
Впервые натурный образец УБИМ был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2018 году.
