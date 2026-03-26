https://ria.ru/20260326/rossiya-2083001678.html
Внешние силы пытаются ослабить влияние России в Азии, считают в МИД
Внешние силы пытаются ослабить влияние РФ и КНР в регионе Юго-Восточной Азии, переформатируя ее пространство в своих целях, заявил директор департамента...
2026-03-26T10:57:00+03:00
в мире
россия
китай
юго-восточная азия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
https://ria.ru/20260319/neft-2081647029.html
https://ria.ru/20260325/tsivilev-2082820815.html
россия
китай
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дробинин: внешние силы пытаются ослабить влияние России и Китая в ЮВА
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внешние силы пытаются ослабить влияние РФ и КНР в регионе Юго-Восточной Азии, переформатируя ее пространство в своих целях, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Мы видим, как сегодня определенные внешние силы пытаются переформатировать ее пространство в своих интересах для ослабления позиций Китая
и вытеснения России",- написал дипломат в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике".
Он подчеркнул, что подобные задачи реализуются через внесение раскола в АСЕАН и ее военно-политическое дробление.
По его словам, также прилагаются усилия для втягивания стран региона в форматы с ограниченным составом для обсуждения вопросов региональной безопасности, такие как АУКУС, "Квад" и различные "четверки" и "тройки".
Подобные тенденции, с его точки зрения, создает риски позициям АСЕАН как геополитической опоры региона.
"Серьезный дестабилизирующий заряд несут размещение в регионе американских ракетных систем среднего радиуса действия и проведение крупномасштабных военных учений",- добавил дипломат.
Он также обратил внимание на то, что претензии НАТО
на главенствующую роль далеко за пределами своей зоны ответственности также влияют на дальнейшее обострение ситуации в регионе.