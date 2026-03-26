Внешние силы пытаются ослабить влияние России в Азии, считают в МИД

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внешние силы пытаются ослабить влияние РФ и КНР в регионе Юго-Восточной Азии, переформатируя ее пространство в своих целях, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

"Мы видим, как сегодня определенные внешние силы пытаются переформатировать ее пространство в своих интересах для ослабления позиций Китая и вытеснения России",- написал дипломат в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Он подчеркнул, что подобные задачи реализуются через внесение раскола в АСЕАН и ее военно-политическое дробление.

По его словам, также прилагаются усилия для втягивания стран региона в форматы с ограниченным составом для обсуждения вопросов региональной безопасности, такие как АУКУС, "Квад" и различные "четверки" и "тройки".

Подобные тенденции, с его точки зрения, создает риски позициям АСЕАН как геополитической опоры региона.

"Серьезный дестабилизирующий заряд несут размещение в регионе американских ракетных систем среднего радиуса действия и проведение крупномасштабных военных учений",- добавил дипломат.