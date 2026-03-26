Россия и США обсудили предоставление виз для болельщиков на ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Парламентские делегации России и США в четверг обсудили вопрос предоставления виз для российских болельщиков на предстоящий чемпионат мира по футболу в 2026 году, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.