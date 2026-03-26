23:26 26.03.2026
Россия готова снять санкции с некоторых конгрессменов США, заявил Никонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Россия готова снять санкции с некоторых конгрессменов США в качестве зеркальной меры, сказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов по итогам встречи делегации Госдумы с конгрессменами.
"Мы со своей стороны тоже готовы исключать из санкционных списков тех американских конгрессменов, которые находятся в этих списках. Кстати, Луна не в списке, потому что она молодой конгрессмен, конгрессвумен.",- сказал Никонов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Депутат отметил, что важным аспектом визита в Соединенные Штаты было изъятие членов делегации РФ из американских санкционных списков.
"Как видите, состоялось, хотя я этого, честно говоря, не ожидал, но такие вейверы сделаны", - сказал Никонов.
