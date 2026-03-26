Взаимодействие России и США вызывает гнев у врагов мира, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Обсуждение России и США многих совместных масштабных проектов вызывает гнев у врагов мира - стран Евросоюза, Великобритании и Украины, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.