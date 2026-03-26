Россия передала в ООН два доклада по пыткам военнопленных со стороны ВСУ

ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости. Россия передала в ООН два доклада по пыткам российских военнопленных со стороны ВСУ, там есть неопровержимые доводы нарушения третьей Женевской конвенции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы передали два сборника по пыткам, там речь идёт о нарушении третьей Женевской конвенции, о пытках военнопленных. Мы привели неопровержимые доводы: прямую речь, цитаты людей, которые вернулись из украинского плена", - сказал он.

Мирошник отметил, что в данных докладах российская сторона сосредоточилась на описании системы секретных тюрем, которая существует на Украине