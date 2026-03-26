13:11 26.03.2026 (обновлено: 13:35 26.03.2026)
Компанию "Гонец" назначили оператором системы спутников связи
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Роскосмос" назначил компанию "Спутниковая система "Гонец" оператором системы спутников связи на высокоэллиптической орбите "Экспресс-РВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") назначено оператором спутниковой системы связи "Экспресс-РВ". Соответствующее решение "Роскосмоса" в качестве основных задач оператора определяет радиочастотное обеспечение системы, создание абонентского оборудования и цифровых сервисов и их продвижение на внутреннем и международном рынках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставленных целей можно будет достичь за счёт опыта эксплуатации низкоорбитальной системы связи "Гонец" и системы спутниковой ретрансляции "Луч", а также наличия у компании необходимых частотных разрешений. Также в сферу деятельности оператора включено участие в лётных испытаниях и разработке наземных комплексов управления и связи.
По словам гендиректора "Спутниковой системы "Гонец" Андрея Манойло, группировка из четырёх космических аппаратов на высокоэллиптической орбите обеспечит беспрерывное связное покрытие всей территории России.
"В построении системы особенный акцент делается на обслуживание Арктического региона, где наша страна высокими темпами наращивает экономическую деятельность и объемы перевозок. Это требует развития космической связной инфраструктуры, т.к. в условиях Арктики, в особенности ее водных акваторий, наземные сети не всегда могут предоставить покрытие. "Экспресс-РВ", в частности, предоставит широкополосную связь на судах на всей протяженности Севморпути", - отметил Манойло.
Создание спутниковой системы "Экспресс-РВ" осуществляется в рамках раздела "Спутниковая связь и наблюдение за Землей" нацпроекта "Космос", представленном в 2025 году.
