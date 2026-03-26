Игрок "Айлендерс" Романов вернулся к тренировкам на льду после операции

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов принял участие в первой тренировке на льду после операции, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Романов 18 ноября получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против " Даллас Старз " (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего "Старз" Микко Рантанена . Позднее стало известно, что россиянин перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата.

Российский защитник появился в четверг на утренней тренировке в бесконтактном джерси.

Романову 26 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей. Всего на счету форварда 369 матчей и 84 (17 голов + 67 передач) набранных очка в НХЛ . На протяжении карьеры в североамериканской лиге он также выступал в составе " Монреаль Канадиенс ".