Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону
С приближением летнего сезона водителям стоит вспомнить о правилах сезонной смены шин. О том, кому грозит штраф и можно ли ездить на "липучке" круглый год,... РИА Новости, 26.03.2026
Юрист Базылев: за резину не по сезону грозит штраф размере 500 рублей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
С приближением летнего сезона водителям стоит вспомнить о правилах сезонной смены шин. О том, кому грозит штраф и можно ли ездить на "липучке" круглый год, агентству “Прайм”
рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
“В зимний период — декабрь, январь, февраль — запрещено ездить на летних шинах. В летний период — июнь, июль, август — запрещена установка шипованной резины. Нарушение этих правил квалифицируется по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ
и влечет штраф в размере 500 рублей”, - отметил юрист.
Весенние месяцы (март, апрель, май) в перечень запретов не входят, поэтому передвигаться на шипованной резине в это время можно без опасений получить штраф. Исключение — нешипованные зимние шины, так называемую "липучку": их использование разрешено круглый год, независимо от сезона.
Главное, что нужно помнить водителям: к июню шипованную резину стоит заменить, чтобы не нарушать закон и избежать штрафа, заключил Базылев.