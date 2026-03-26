Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/rezina-2082957687.html
Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону
Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону
С приближением летнего сезона водителям стоит вспомнить о правилах сезонной смены шин. О том, кому грозит штраф и можно ли ездить на "липучке" круглый год,... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_06c625fdfc1146be34e61f095226ce55.jpg
https://ria.ru/20260316/voditeli-2080889744.html
https://ria.ru/20260312/avto-2080128499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_31f2d1ea5126bed9c88ccbfef0b19883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону

Юрист Базылев: за резину не по сезону грозит штраф размере 500 рублей

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С приближением летнего сезона водителям стоит вспомнить о правилах сезонной смены шин. О том, кому грозит штраф и можно ли ездить на "липучке" круглый год, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
“В зимний период — декабрь, январь, февраль — запрещено ездить на летних шинах. В летний период — июнь, июль, август — запрещена установка шипованной резины. Нарушение этих правил квалифицируется по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и влечет штраф в размере 500 рублей”, - отметил юрист.
Весенние месяцы (март, апрель, май) в перечень запретов не входят, поэтому передвигаться на шипованной резине в это время можно без опасений получить штраф. Исключение — нешипованные зимние шины, так называемую "липучку": их использование разрешено круглый год, независимо от сезона.
Главное, что нужно помнить водителям: к июню шипованную резину стоит заменить, чтобы не нарушать закон и избежать штрафа, заключил Базылев.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала