Шесть новых реанимобилей поступили в Центр медицины катастроф в Подмосковье
Центр медицины катастроф Московской области пополнился шестью новыми реанимобилями класса С. Ключи от автомобилей торжественно вручили в МОНИКИ имени... РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Центр медицины катастроф Московской области пополнился шестью новыми реанимобилями класса С. Ключи от автомобилей торжественно вручили в МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского, сообщил 360.ru
Новые машины оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ и устройствами для сердечно-легочной реанимации. Техника позволит повысить качество и скорость оказания экстренной помощи при ДТП, ЧС и других происшествиях. Ежедневно специалисты центра обрабатывают до 50 вызовов, транспортируя пациентов в тяжелом состоянии.
"Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф шесть реанимобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 миллионов рублей", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.
Закупка реанимобилей прошла по поручению губернатора в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".