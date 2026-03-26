Шесть новых реанимобилей поступили в Центр медицины катастроф в Подмосковье

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Центр медицины катастроф Московской области пополнился шестью новыми реанимобилями класса С. Ключи от автомобилей торжественно вручили в МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского, сообщил 360.ru

Новые машины оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ и устройствами для сердечно-легочной реанимации. Техника позволит повысить качество и скорость оказания экстренной помощи при ДТП, ЧС и других происшествиях. Ежедневно специалисты центра обрабатывают до 50 вызовов, транспортируя пациентов в тяжелом состоянии.

"Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф шесть реанимобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 миллионов рублей", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.