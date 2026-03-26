13:33 26.03.2026 (обновлено: 13:34 26.03.2026)
Свыше 19 тысяч человек прошли реабилитацию в Московской области
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиРеабилитация в поликлинике, Московская область
Реабилитация в поликлинике, Московская область
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Реабилитация в поликлинике, Московская область
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 19 тысяч человек получили медицинскую помощь в отделениях реабилитации в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медучреждениях региона работают отделения реабилитации — круглосуточные и дневные стационарные, а также амбулаторные при поликлиниках. В них оказывается медпомощь пациентам, которые ранее перенесли различные заболевания. Например, болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившим травмы.
"Реабилитация — важный этап лечения многих заболеваний, от которого зависит восстановление пациента. С начала года в Подмосковье медицинскую помощь в отделениях реабилитации получили более 19 тысяч человек", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.
В Подмосковье реализуется федеральный проект "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация".
