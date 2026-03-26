Сервисы рассрочки должны работать по понятным правилам, считает сенатор - РИА Новости, 26.03.2026
12:50 26.03.2026
Сервисы рассрочки должны работать по понятным правилам, считает сенатор
Сервисы рассрочки должны работать по понятным правилам, считает сенатор
Сервисы рассрочки должны работать по понятным правилам, считает сенатор

Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сервисы рассрочки не должны превращаться в финансовую ловушку, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Мы не против сервиса рассрочки. Но он должен работать по правилам. Мы хотим сделать так, чтобы удобство не превращалось в ловушку. Чтобы человек, нажимая "купить в рассрочку", знал: здесь есть порядок, есть защита, есть ответственность", - сказал он "Парламентской газете".
По мнению сенатора, все сервисы рассрочки должны быть включены в реестр ЦБ РФ, а сам сервис должен быть бесплатным для покупателя.
"Все условия - график платежей, размер штрафов, порядок взаимодействия - должны быть доступны до заключения сделки, в читаемом виде. Мы создаем цивилизованную инфраструктуру. Чтобы добросовестный бизнес мог развиваться, а недобросовестный - не выживал за счет обмана и неопределенности", - констатировал политик.
