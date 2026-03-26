Сервисы рассрочки должны работать по понятным правилам, считает сенатор

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сервисы рассрочки не должны превращаться в финансовую ловушку, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Мы не против сервиса рассрочки. Но он должен работать по правилам. Мы хотим сделать так, чтобы удобство не превращалось в ловушку. Чтобы человек, нажимая "купить в рассрочку", знал: здесь есть порядок, есть защита, есть ответственность", - сказал он "Парламентской газете".
По мнению сенатора, все сервисы рассрочки должны быть включены в реестр ЦБ РФ, а сам сервис должен быть бесплатным для покупателя.
"Все условия - график платежей, размер штрафов, порядок взаимодействия - должны быть доступны до заключения сделки, в читаемом виде. Мы создаем цивилизованную инфраструктуру. Чтобы добросовестный бизнес мог развиваться, а недобросовестный - не выживал за счет обмана и неопределенности", - констатировал политик.