Рейтинг@Mail.ru
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/putin-2083084453.html
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов - РИА Новости, 26.03.2026
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее одной тысячи объектов культурного наследия в РФ предстоит вовлечь в хозяйственную деятельность к 2030 году. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:25:00+03:00
2026-03-26T16:25:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
россия
РИА Новости
россия, владимир путин, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов

Путин: к 2030 году планируется восстановить не менее тысячи объектов культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее одной тысячи объектов культурного наследия в РФ предстоит вовлечь в хозяйственную деятельность к 2030 году.
Путин в четверг приехал в национальный центр "Россия", где принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент в ходе планерного заседания съезда напомнил, что в РФ реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия - усадеб и исторических зданий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
30 января, 13:59
"К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений", - сказал Путин.
Он также попросил участников заседания обратить внимание на эту задачу и принять участие в реализации работ.
"Там деньги-то все копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для ее будущего", - подчеркнул глава государства.
В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило программу "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ" на период до 2045 года, и отметил, что при помощи предусмотренных в ней механизмов планируется к 2030 году отреставрировать не менее 1 тысячи исторических зданий.
Участники и гости во время корякского обрядового праздника Хололо в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала