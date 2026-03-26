Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее одной тысячи объектов культурного наследия в РФ предстоит вовлечь в хозяйственную деятельность к 2030 году.

"К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений", - сказал Путин.

Он также попросил участников заседания обратить внимание на эту задачу и принять участие в реализации работ.

"Там деньги-то все копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для ее будущего", - подчеркнул глава государства.