Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов - РИА Новости, 26.03.2026
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее одной тысячи объектов культурного наследия в РФ предстоит вовлечь в хозяйственную деятельность к 2030 году. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:25:00+03:00
2026-03-26T16:25:00+03:00
2026-03-26T16:25:00+03:00
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: к 2030 году нужно восстановить не менее тысячи культурных объектов
Путин: к 2030 году планируется восстановить не менее тысячи объектов культуры
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее одной тысячи объектов культурного наследия в РФ предстоит вовлечь в хозяйственную деятельность к 2030 году.
Путин
в четверг приехал в национальный центр "Россия", где принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
. Президент в ходе планерного заседания съезда напомнил, что в РФ
реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия - усадеб и исторических зданий.
"К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений", - сказал Путин.
Он также попросил участников заседания обратить внимание на эту задачу и принять участие в реализации работ.
"Там деньги-то все копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для ее будущего", - подчеркнул глава государства.
В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщал, что правительство России утвердило программу "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ" на период до 2045 года, и отметил, что при помощи предусмотренных в ней механизмов планируется к 2030 году отреставрировать не менее 1 тысячи исторических зданий.