Матч "ПСЖ" в Лиге 1 перенесли ради участия парижан в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
15:40 26.03.2026 (обновлено: 15:53 26.03.2026)
Матч "ПСЖ" в Лиге 1 перенесли ради участия парижан в ЛЧ
Матч "ПСЖ" в Лиге 1 перенесли ради участия парижан в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Матч "ПСЖ" в Лиге 1 перенесли ради участия парижан в ЛЧ
Совет директоров Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) принял решение перенести матч 29-го тура чемпионата Франции между "Лансом" и "Пари... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
спорт, пари сен-жермен (псж), ливерпуль, ланс, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ливерпуль, Ланс, Лига чемпионов УЕФА
Матч "ПСЖ" в Лиге 1 перенесли ради участия парижан в ЛЧ

Матч "Ланс" - "ПСЖ" в чемпионате Франции перенесли из-за подготовки парижан к ЛЧ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совет директоров Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) принял решение перенести матч 29-го тура чемпионата Франции между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен" по просьбе парижской команды, сообщается на сайте организации.
Ранее "ПСЖ" запросил перенос встречи чемпионата Франции против "Ланса", которая была запланирована на 11 апреля, на более позднюю дату, чтобы лучше подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с "Ливерпулем", первый из которых состоится 8 апреля в Париже, а ответный - 14 апреля в Ливерпуле. "Ланс", который идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от "ПСЖ" на одно очко, выразил недовольство просьбой парижан, отметив, что национальный чемпионат "не должен низводиться до роли переменной величины, которой жертвуют в угоду интересам отдельных клубов в еврокубках".
«
"По просьбе "ПСЖ" и "Страсбура" с целью наилучшей подготовки к четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно, совет директоров LFP единогласно принял решение о переносе матчей. Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов. Оба решения сопровождаются предложением "Лансу" скорректировать свой календарь и перенести матч 33-го тура "Ланс" - "Нант" на пятницу 8 мая на случай, если "ПСЖ" выйдет в полуфинал Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что матчи "Ланс" - "ПСЖ" и "Брест" - "Страсбур" перенесены на 13 мая.
"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 60 очков за 26 туров. "Ланс" (59 очков) располагается на втором месте после 27 туров.
