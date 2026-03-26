Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - РИА Новости, 26.03.2026
20:56 26.03.2026 (обновлено: 23:30 26.03.2026)
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"
Сотрудники МИА "Россия сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. РИА Новости, 26.03.2026
владимир соловьев (телеведущий)
григорий сысоев
давид нармания
союз журналистов россии
вгтрк
европейская медиагруппа
Россия, Москва, Владимир Соловьев (телеведущий), Григорий Сысоев, Давид Нармания, Союз журналистов России, ВГТРК, Европейская медиагруппа, Общество
Сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" наградили премией "Золотое перо России"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Вручение премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве
Вручение премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники МИА "Россия сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
"Сегодня 74 человека получат награды в разных номинациях. Семь человек — "Легенда российской журналистики", семь человек — "Золотое перо". Это высшая награда российской журналистики, которой очень гордимся мы и те, кто ее получил. За 30 лет получили эту награду больше 150 человек", — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В номинации "Золотое перо" лучшими стали журналист издания "Украина.ру" Константин Кеворкян, а также телеведущий Владимир Соловьев, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир и другие представители СМИ.
Руководитель проекта дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" (Международная медиагруппа "Россия Сегодня") Константин Кеворкян, победивший в номинации "Золотое перо", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Телеведущий Владимир Соловьев, победивший в номинации "Золотое перо", и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.

Телеведущий Владимир Соловьев, победивший в номинации "Золотое перо", и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.

"Перо это золотое не только потому, что материал благородный, но и в условиях наших реалий, на самом деле, боюсь, что на кончике этого пера кровавый след. Потому что вершиной нашей профессии являются фронтовые журналисты", — сказал телеведущий Соловьев журналистам перед церемонией.
В номинации "За профессиональное мастерство" награду получили военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Коц, а также военкор RT Владислав Андрица и еще более десяти сотрудников СМИ из разных регионов.
Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вручил награды в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга". Лауреатами в ней стали корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Кевхиев и Давид Нармания. Григорий Сысоев получил награду "Фотокорреспондент года".
Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Корреспондент объединенной дирекции ria.ru (Международная медиагруппа "Россия Сегодня") Михаил Кевхиев (слева), победивший в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга", и военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Продюсер Международной медиагруппы "Россия сегодня" Яна Бурмистрова получает диплом за специального фотокорреспондента Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григория Сысоева, победившего в номинации "Фотокорреспондент года", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
В номинации "Медиаменеджер года" лауреатами стали представители СМИ из разных регионов, в том числе генеральный директор "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Роман Емельянов.
Кроме того, награды также вручили в номинациях "Легенда журналистики" и "Золотая полка".
"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия СЖР. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
Стали известны иностранные участники гала-концерта VIII премии BraVo
Вчера, 18:33
 
РоссияМоскваВладимир Соловьев (телеведущий)Григорий СысоевДавид НарманияСоюз журналистов РоссииВГТРКЕвропейская медиагруппаОбщество
 
 
