Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники МИА "Россия сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
"Сегодня 74 человека получат награды в разных номинациях. Семь человек — "Легенда российской журналистики", семь человек — "Золотое перо". Это высшая награда российской журналистики, которой очень гордимся мы и те, кто ее получил. За 30 лет получили эту награду больше 150 человек", — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве
В номинации "Золотое перо" лучшими стали журналист издания "Украина.ру" Константин Кеворкян, а также телеведущий Владимир Соловьев, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир и другие представители СМИ.
Руководитель проекта дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" (Международная медиагруппа "Россия Сегодня") Константин Кеворкян, победивший в номинации "Золотое перо", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Телеведущий Владимир Соловьев, победивший в номинации "Золотое перо", и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
"Перо это золотое не только потому, что материал благородный, но и в условиях наших реалий, на самом деле, боюсь, что на кончике этого пера кровавый след. Потому что вершиной нашей профессии являются фронтовые журналисты", — сказал телеведущий Соловьев журналистам перед церемонией.
В номинации "За профессиональное мастерство" награду получили военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Коц, а также военкор RT Владислав Андрица и еще более десяти сотрудников СМИ из разных регионов.
Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вручил награды в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга". Лауреатами в ней стали корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Кевхиев и Давид Нармания. Григорий Сысоев получил награду "Фотокорреспондент года".
Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Корреспондент объединенной дирекции ria.ru (Международная медиагруппа "Россия Сегодня") Михаил Кевхиев (слева), победивший в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга", и военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
Продюсер Международной медиагруппы "Россия сегодня" Яна Бурмистрова получает диплом за специального фотокорреспондента Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григория Сысоева, победившего в номинации "Фотокорреспондент года", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо" Союза журналистов России в Москве.
В номинации "Медиаменеджер года" лауреатами стали представители СМИ из разных регионов, в том числе генеральный директор "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Роман Емельянов.
Кроме того, награды также вручили в номинациях "Легенда журналистики" и "Золотая полка".
"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия СЖР. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.