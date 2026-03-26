18:33 26.03.2026 (обновлено: 18:34 26.03.2026)
Стали известны иностранные участники гала-концерта VIII премии BraVo
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. На сцену гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo выйдут звезды классической музыки, артисты оперы и балета из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и других стран-партнеров, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
Китай представит пианист-виртуоз Мин Жуй, Саудовскую Аравию – тенор Марван Фаги, ЮАР – Наоми Тагг. Она удивит публику игрой на электроскрипке.
Зрителей также ждет творчество гобоиста Мохамеда Салеха из Египта и певцов Алихана Бейсекова (Казахстан) и Эльнуры Муктарбек (Киргизия).
Почетными гостями гала-концерта станет балетная пара из Бразилии – Аманда Гомес и Вагнер Карвальо. "Их выход на Историческую сцену Большого театра России обещает стать одним из самых зрелищных моментов вечера", – отмечают в пресс-службе.
В числе почетных гостей – Дарья Горожанко, которая представит Большой театр Беларуси, а также главный дирижер филармонического оркестра ОАЭ Николас Манн.
Гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоится 14 апреля на Исторической сцене Большого театра.
